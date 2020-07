Começou nesta quarta-feira, 1º, as ações de orientação aos passageiros na barreira sanitária no Terminal Rodoviário de Palmas. Já a testagem por meio dos testes rápidos no local ainda não começou. A iniciativa visa monitorar a circulação dos passageiros, verificar as condições sanitárias e fiscalizar possíveis irregularidades.

Neste primeiro dia de atuação, os envolvidos focaram nos trabalhos de orientação e triagem das pessoas sintomáticas com aferição da temperatura e preenchimento de um questionário. Essa medida segue até o dia 30 de julho e atende a uma recomendação do Ministério Público Estadual (MPTO) e tem agentes e fiscais da Vigilância Sanitária (Visa) e Epidemiológica de Palmas.

Questionários

Conforme a Epidemiológica de Palmas, as ações das blitze envolvem a aplicação de questionário rápido de cunho clínico-epidemiológico e pretendem coletar informações sobre o contato com pessoas confirmadas ou suspeitas. Também são coletadas informações sobre regiões frequentadas recentemente e possíveis sintomas.

Além disso, a fiscalização vai orientar as pessoas sobre identificação dos sintomas, fluxo de atendimento na Rede Municipal de Saúde, local e condutas a seguir em pessoas com suspeitas e ainda encaminhará esses casos, no momento da entrevista, para atendimento e agendamento de coleta de teste no prazo adequado.