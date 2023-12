Um acidente entre dois caminhões deixou um passageiro de 31 anos morto, uma criança de 12 anos e o motorista de 25 anos feridos no km 515 da BR-153, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do Estado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A batida ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 28. As vítimas estavam no caminhão modelo Mercedes Benz/Accelo.

O condutor e o passageiro do outro caminhão, modelo Iveco permaneceram ilesos, de acordo com a PRF.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) que também atendeu a ocorrência, informou que ao chegar no local a equipe encontrou três vítimas encarceradas.

A criança estava consciente e com os membros inferiores fraturados. O motorista também estava consciente e apenas com escoriações. A equipe encontrou o segundo passageiro morto.

Conforme os bombeiros, após avaliações iniciais foi feito o desencarceramento do motorista e da criança que necessitou de contenção de hemorragia da perna direita devido a uma laceração e imobilização dos membros inferiores.

Em seguida os militares transportaram os pacientes para o Hospital Regional de Paraíso onde ficaram aos cuidados da equipe médica de plantão.

Ainda conforme o CBM, uma equipe ficou no local para fazer o desencarceramento da vítima que faleceu.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que um dos caminhões estava parado quando ocorreu a batida. A vítima que estava no caminhão, em movimento, morreu. Trata-se de um homem com as iniciais do nome A.S.M.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Paraíso do Tocantins que realizou os exames de necropsia e liberou o corpo para os familiares da vítima.