Redação Jornal do Tocantins

Passageiro de um veículo de passeio, Valdivino Rosalino da Silva, 53 anos, morreu após o carro conduzido por, Celso Moreira de Souza, 49 anos, sair da pista e colidir com uma árvore entre Porto Nacional e Fátima. O motorista escapou com ferimentos.

O acidente ocorreu por volta de 15h desta segunda-feira, 27, no km 392 da rodovia TO-255 entre Porto Nacional e Fátima. O veículo, um Ford Ka preto, tinha placas de Palmas(TO).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, Celso foi socorrido por populares e encaminhado para uma unidade hospitalar.

Valdivino ocupava o banco do passageiro ao lado do condutor e morreu ainda no local. O corpo dele ficou preso nas ferragens e precisou ser desencarcerado por bombeiros militares.

Três equipes de bombeiros lotados na 5ª Companhia em Porto Nacional atuaram na ocorrência até às 17h, após liberação do corpo do passageiro.

Ainda de acordo com os Bombeiros, Celso segue hospitalizado com uso de sedativo mas não apresenta complicações graves.