Vida Urbana Passageiro de ônibus é preso com carabina de pressão modificada em arma de fogo na BR-226 Homem disse que tinha comprado a arma em uma fazenda que trabalhava

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de pressão transformada ilegalmente em arma de fogo com 14 munições na BR-226. O caso ocorreu no último domingo, 6, e no km 8 da rodovia próximo ao município de Palmeiras do Tocantins. Conforme a PRF, a apreensão ocorreu durante uma fiscalização da Operação Independência em um ônibus de transporte de pas...