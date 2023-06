Redação Jornal do Tocantins

Preso um homem de 27 anos, suspeito de viajar com 1kg de cocaína, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus de transporte rodoviário Mbenz/Mpolo Paradiso de cor branca, no km 332 da BR-153, em Guaraí, município localizado na região noroeste do Estado.

Segundo a PRF, a prisão ocorreu na noite de segunda-feira, 26, por volta das 21 horas.

O suspeito informou à polícia que receberia uma certa quantia em dinheiro para entregar a droga que tinha como trajeto de origem São Paulo(SP) e destino final, Santo Antônio dos Lopes(MA).

A equipe considerou, a princípio, a ocorrência de tráfico de drogas. O suspeito e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Guaraí.