Passageiro de ônibus é flagrado com 15 kg de maconha escondidos em mala e mochila

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15,4 kg de substância análoga à maconha durante fiscalização a um ônibus rodoviário. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (17), por volta das 19h, no km 8 da BR-226, no município de Palmeiras do Tocantins, extremo norte do estado.