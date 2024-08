Vida Urbana Passageira de ônibus é presa com maconha, cocaína e ecstasy em rodovia federal; Vídeo A prisão aconteceu na BR-153 em Guaraí, região noroeste do estado

Uma mulher de 34 anos foi presa na manhã desta sexta-feira (9) no km 332 da BR-153, em Guaraí , pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ela é suspeita de tráfico de drogas e foi flagrada com maconha, cocaína e ecstasy dentro de um ônibus. Conforme divulgado pela PRF, durante a fiscalização a equipe parou um ônibus rodoviário, com o percurso de Goiânia (...