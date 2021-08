Vida Urbana Passageira é presa em Araguaína por carregar munições de revólver em bolsa Segundo PRF, condutor do caminhão negou ter conhecimento sobre as munições

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, em flagrante, uma mulher, 44 anos, portando seis munições intactas, calibre 38. O fato ocorreu na manhã deste domingo, 15, no km 160 da BR 153, município de Araguaína, região norte do Estado. De acordo com a PRF, a polícia abordou caminhão com o condutor e uma passageira. Ao realizar buscas, a equipe da encontrou as mun...