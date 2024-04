Vida Urbana Parentes de adolescente espancada por colegas entram em escola para agredir estudantes, diz polícia Segundo a polícia, familiares da vítima foram até a unidade de ensino e bateram nas agressoras. Um canivete foi apreendido com os menores

Uma adolescente de 18 anos foi agredida por três colegas de aula, dentro de uma escola estadual, localizada no município Ponte Alta do Bom Jesus,região sudeste do estado. Segundo a Polícia Civil (PC), após a confusão, familiares da vítima foram até a unidade de ensino e bateram nas agressoras. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que repudia qualqu...