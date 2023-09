Redação Jornal do Tocantins

Um parecer do Ministério Público do Tocantins enviado à Justiça na terça-feira, 19, aponta novas provas de descumprimento de decisão no processo que determinou à gestão municipal a disponibilização de 2.300 vagas para suprir o déficit dos Centros de Educação Infantil (Cmeis) de Palmas.

De acordo com o órgão ministerial, a prefeitura adotou estratégias como a conversão de vagas de tempo integral nos Cmeis para vagas de tempo parcial invés de criar as novas vagas efetivamente. Para o Ministério Público essa ação teria prejudicado a qualidade da prestação dos serviços educacionais e desrespeitado o Plano Municipal de Educação de Palmas.

Ao homologar acordo da prefeitura, em dezembro do ano passado, para contratação de creches particulares até março deste ano, o MPTO criticou a decisão da prefeitura de mudar vagas de tempo integral para parcial. De acordo com o órgão, a medida descumpre a Meta 4 do Plano de Educação.

O órgão divulgou que o parecer, elaborado pelo Promotor de Justiça Benedicto Guedes, que atua na área da educação, apresenta dados atualizados e comprova que as informações encaminhadas pelo município são manobras que desrespeitam o direito de milhares de crianças palmenses.

O parecer aponta que a prefeitura insiste em apresentar informações sobre a construção de novos Cmeis, “com previsão para inauguração no segundo semestre de 2023, os quais colocariam fim a lista de espera para vaga em Centros Municipais de Educação Infantil, bem ainda que a lista de espera caiu de 2300, para 1.447 vagas”.

Consta no documento que durante inspeções, o MPTO constatou que há crianças com a mesma realidade socioeconômica familiar matriculadas em escolas de tempos escolares diferentes e distantes de suas residências. "O município de Palmas desrespeita sua própria instrução de matrícula definida em instrumento jurídico municipal, que estabelece os critérios de matrícula", cita o parecer.

A promotoria finaliza o parecer ao sugerir que o executivo municipal seja mais transparente com a gestão de vagas ofertadas e que planeje a construção de unidades educacionais e criação de vagas, com atenção ao crescimento populacional e expansão territorial da cidade.

Pede ainda, que o parecer seja considerado pela Justiça para obrigar o município a cumprir a sentença em sua integralidade e de forma definitiva.

O Jornal do Tocantins procurou a gestão municipal para posicionamento, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.