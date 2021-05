Vida Urbana Parceria entre TJTO e MPTO arrecada R$ 34,9 mil em abril para compra de cestas básicas De acordo com o comitê responsável pela parceria, o dinheiro arrecadado pode comprar cerca de 370 cestas básicas, que serão doadas a famílias carentes

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) apresentou nesta quarta-feira, 12, o balanço parcial das doações obtidas pelo órgão e pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) na campanha Parceria Solidária, durante o mês de abril. Os dados foram revelados na terça-feira, 11, durante reunião virtual do Comitê Gestor Interinstitucional do Programa Parceria Solidária, que é...