Vida Urbana Parada do Orgulho LGBTQIA+ será neste domingo em Palmas; veja programação Esta é a 19ª edição do evento, que conta com programação gratuita e aberta a toda a população

Palmas recebe neste domingo (16) a 19ª Parada do Orgulho LGBTQIA+. Neste ano, o evento deverá ter shows no dia 16, por volta das 20h, na Feira do Bosque, região do Plano Diretor sul da capital. O tema será “Basta de Negligência e Retrocesso Legislativo — Vote Consciente por direitos da população LGBT+”. A proposta, segundo os organizadores, é incentivar discus...