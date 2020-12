Vida Urbana Para proteger floresta, parlamentares do Brasil e mais sete países reativam o Parlamento Amazônico Órgão não promovia sessões desde 2011; além de ambiente, povos indígenas e interesses econômicos estão na pauta

Em sessão conjunta realizada na manhã desta segunda-feira (21), parlamentares de oito países decidiram reinstalar o Parlamento Amazônico, que estava inativo havia quase uma década. Um dos principais objetivos do grupo é a proteção da Floresta Amazônica, que vem sofrendo com o aumento do desmatamento e de crimes ambientais. Os parlamentares oficializaram nesta manhã ...