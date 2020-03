Durante o Roda Viva da TV Cultura de segunda-feira (30), o biólogo e pesquisador Atila Iamarino falou sobre o cenário do mundo e do Brasil em relação ao novo coronavírus (Covid-19) sendo firme na posição de que "o melhor que a gente faz é seguir com o isolamento e a quarentena".

Iamarino destacou a importância dos testes para toda a população e o detalhamento dos números de cada cidade brasileira. Além disso, fez uma ‘previsão’ de como fica a sociedade no pós-coronavírus.

“Eu não quero dizer que o mundo que a gente vivia nunca mais vai voltar, mas não é para ele que a gente vai voltar. De imediato a gente não vai poder voltar porque até ter uma vacina para deixar a gente protegido, ou se sacrifica 15% dos idosos do mundo, o que eu não acho concebível, ou a gente vai tomar precauções e manter todo mundo bem até chegar num ponto em que tenha vacina”, ressalta.

Em relação aos danos do vírus, o doutor em microbiologia pela USP disse que "a Covid mata de 10 a 20 vezes mais que o vírus da gripe comum, hospitaliza de 10 a 20 vezes mais pessoas que a gripe comum, então ela satura o Sistema de Saúde muito rapidamente, ela pode se transmitir para duas a três pessoas logo em seguida, isso é mais viral que memes na internet, que normalmente se espalham para duas pessoas ou menos, em média", disse na entrevista.

Para Iamarino, nesse período de quarentena as próprias pessoas vão mudar. “Tenho certeza que a gente vai dar um outro valor para as grandes reuniões quando sair daqui”.

O pesquisador disse ainda que espera que as pessoas renovem a confiança na ciência e na mídia. “Era uma coisa que estava sendo jogada fora e dada como garantida por muito tempo e agora a gente está descobrindo a real importância disso. A gente vai ter que trazer as vidas mais para perto daqui para frente. Vai ser um mundo diferente, mas vai ser um mundo mais unido, eu acho”.