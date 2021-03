Vida Urbana Para evitar que as vacinas sejam extraviadas, PM monta ponto de segurança em frente ao Lacen Conforme a Polícia Militar, a segurança feita no local é necessária porque há registros, em outros estados, de casos de roubo de vacinas contra a Covid-19

A Polícia Militar do Estado do Tocantins montou um ponto base em frente ao Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO) com intuito de reforçar a segurança das vacinas destinadas à imunização contra a Covid-19. O Lacen é responsável pelo armazenamento das vacinas até que elas sejam conferidas pelo Governo, antes de serem encaminhadas aos municípios para a...