Em mais uma medida para evitar a disseminação do coronavírus, causador da Covid-19, através de aglomerações de pessoas, os restaurantes comunitários da Capital passarão a entregar a comida já embalada, ou seja, marmitas, a partir desta segunda-feira, 30. De acordo com a Prefeitura de Palmas, a mudança atende as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e aos decretos estaduais e municipais, de incentivo ao isolamento social.

A venda das marmitas, que custarão R$ 3, funcionará da seguinte forma: haverá duas filas, mantendo a distância entre as pessoas, sendo uma para pagamento e outra para a retirada da marmita. As pessoas não poderão mais consumir os alimentos no interior do restaurante durante esse período de contenção do coronavírus.

O novo método de venda das refeições será adotado nos dois restaurantes comunitários, o Restaurante Tereza Cristina Aires, localizado na região Norte de Palmas, e o Restaurante Popular de Taquaralto, na região Sul. O horário de atendimento aos clientes é de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas.