Vida Urbana Paraíso vacina contra Covid para idosos com mais de 60 anos e pessoas com comorbidades Ações serão realizadas nesta sexta-feira e no sábado em três pontos

A Secretaria Municipal da Saúde de Paraíso do Tocantins realiza a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com 60 anos nesta sexta-feira, 7, e em pessoas com comorbidades neste sábado, 8. A imunização ocorre em três pontos de vacinação, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) UBS Aracy Aires Parente (SESPE), Moacir da Paixão e Wilfran Marinho. O h...