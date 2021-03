Vida Urbana Paraíso suspende celebrações religiosas, eventos, práticas esportivas e aulas presenciais As aulas em sistema remoto começaram nesta segunda-feira, 15, para a rede municipal impactam turmas do 4º e 5º ano, que estavam com atividades presenciais

Nesta segunda-feira, 15, a Prefeitura de Paraíso do Tocantins publicou um novo decreto com medidas de contenção a Covid-19. O documento de nº 616 determina a suspensão temporária de determinadas atividades no município, como as aulas presenciais nas escolas da rede municipal e as celebrações religiosas de forma presencial. Também ficam proibidos os eventos públic...