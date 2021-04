Vida Urbana Paraíso proíbe venda de bebidas alcoólicas das 18 às 6h e amplia abertura de comércio até 23h Administração ainda determinou medidas para atividades religiosas, práticas esportivas e suspendeu as aula presenciais da rede municipal

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins publicou novas regras para o combate a Covid-19 nesta quarta-feira, 7, como a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas das 18 às 6 horas no comércio da cidade. O Decreto Municipal nº 625 de 2021 já está em vigência e segue em vigor até 26 de abril. As medidas levam em consideração o atual momento epidemiológico na...