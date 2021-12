Vida Urbana Paraíso libera eventos com mais de 200 pessoas condicionado a passaporte da vacina Novo decreto orienta ainda a comércios exigirem o comprovante vacinal de funcionários e colaboradores; decreto segue em vigor até 31 de janeiro de 2022

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins liberou a realização de eventos, com público superior a 200 pessoas, condicionada à apresentação de comprovante da conclusão do ciclo vacinal contra a Covid-19. O novo decreto segue em vigor até 31 de janeiro de 2022. O documento de número 702 pede que a comprovação seja para todas as pessoas maiores de 12 anos. Desde agos...