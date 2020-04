Com informações do G1 Tocantins

Redação Jornal do Tocantins Com informações do G1 Tocantins

As Prefeituras de Paraíso e Pedro Afonso também determinaram nesta semana o uso obrigatório de máscaras como uma das medidas de prevenção contra a Covid-19 a partir de maio. Em cidades como Tocantinópolis, Gurupi, Colinas do Tocantins e Araguaína medida já valem e Palmas também passará a ser obrigatório a partir da próxima segunda-feira, 4. Ao todo, mais de 50 municípios do Tocantins tornaram obrigatório o uso de máscaras em locais públicos.

Já o Governo do Tocantins também baixou decreto que cita o uso de máscaras, entretanto o texto apenas recomenda o uso, observadas as orientações gerais de saúde e com distanciamento social, recomendadas pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS). A recomendação é para toda a população usar sempre que precisar sair de casa.

Paraíso do Tocantins

Em Paraíso, a determinação o uso do item de proteção será exigido a partir da próxima terça-feira, 5, e haverá multa para moradores e empresas. Na cidade, a máscara será exigida em áreas públicas e em todos os estabelecimentos que estão autorizados a funcionar.

No caso dos moradores que descumprirem a regra no valor de R$ 126, já se a falta do item for de pessoas relacionadas a estabelecimentos a multa é de R$ 630. Os valores podem ser aplicados em dobro no caso de reincidência.

Pedro Afonso

Já em Pedro Afonso, a Prefeitura decretou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção para toda a população que sair de casa a partir desta sexta-feira, 1º. A gestão ainda orientou que as máscaras de proteção poderão ser industrializadas ou de fabricações caseiras, descartáveis ou, preferencialmente, reutilizáveis, além disso informou que irá distribuir máscaras reutilizáveis para a população carente.

Conforme o determinado pela administração da cidade, o cidadão que descumprir a medida poderá ser multado em R$ 50 na primeira infração e R$ 100 no caso de reincidência. A medida ainda prevê a possível responsabilização pelo crime contra a ordem e a saúde pública.

Confira as demais cidades: