Vida Urbana Paraíso do Tocantins torna obrigatório o uso de máscaras partir dos 2 anos e decreta outras medidas Documento traz medidas sobre o funcionamento do comércio e órgãos públicos, eventos e mantém suspensão de aulas presenciais; Município publicou uma cartilha com as regras de combate à pandemia na cidade

Nesta quarta-feira, 17, a Prefeitura de Paraíso do Tocantins publicou o Decreto Municipal nº 617 com cartilha regulamentadora com medidas para a pandemia e que reitera a obrigatoriedade do uso de máscaras. O documento determina que o uso das máscaras deve acontecer em ambiente público, e deve ser utilizado para moradores a partir dos 2 anos. Conforme a gest...