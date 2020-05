A Prefeitura de Paraíso do Tocantins terá uma unidade básica de saúde exclusiva para atendimento de pessoas com sintomas gripais e suspeita de Covid-19. A Prefeitura de Araguaína também anunciou que terá mais uma unidade para atendimento da doença, passando a somar três UBS para atendimento à doença.

Em Paraíso, o local destinado será a UBS Ursulino Costa e começará a atender esses pacientes na próxima segunda-feira, 18. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o local tem uma equipe de trabalho especializada, proporcionando melhor assistência e segurança aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme a gestão, a escolha do local foi estratégica, pois a unidade fica próximo o Hospital Regional de Paraíso, que auxiliará na necessidade de um encaminhamento. A Unidade também contará com testes swab, para comprovação da Covid-19 e funcionará de segunda a domingo, incluindo feriados, das 6 às 18 horas.

Araguaína

Já Araguaína, a Unidade Básica de Saúde José de Sousa Rezende também passará a atender exclusivamente aos moradores com sintomas leves da doença das 7 às 19 horas. Segundo a Prefeitura Municipal, a UBS está passando por adaptações e está fechada nesta semana. Com mais essa USB, a cidade tem três unidades dedicadas a este atendimento dos pacientes suspeitos de Covid-19, sendo que as outras são as unidades do Bairro JK e Albeny Soares, do Setor Couto Magalhães.