Vida Urbana Paraíso aplicará 3ª dose em público de 70 anos e 1ª em adolescentes de 12 sem comorbidade Imunização começará a partir desta quarta-feira no município, das 8h às 17 horas

O município de Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas, dará início nesta quarta-feira, dia 8, a vacinação com a dose de reforço (terceira dose), para pessoas com 70 anos ou mais ou imunodeprimidos com mais de 28 dias da segunda dose; e primeira dose para adolescentes com 12 anos ou mais contra à Covid-19. A vacinação para estes públicos alvos aconte...