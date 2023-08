Redação Jornal do Tocantins

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus), por meio dos fiscais da Vigilância Sanitária de Palmas (Visa) interditaram, notificaram e lavraram auto de infração em uma panificadora de supermercado no centro de Palmas.

Durante a fiscalização foram encontrados produtos como pré-misturas de bolos, pizzas congeladas, salgadinhos, bolachas, pães e cafés fora do prazo de validade. De acordo com o órgão, a fiscalização deu um prazo de 48 horas para adequação e caso não haja cumprimento das normas sanitárias, o estabelecimento será interditado na sua totalidade.

Após a instauração do processo realizado pela Visa, o proprietário tem 15 dias úteis para apresentar ou não uma defesa e será julgado em primeira instância, no qual pode ser advertido, multado, suspenso ou cancelada a licença sanitária.“Ao definir a penalidade, o proprietário é intimado novamente e, na segunda instância, a pessoa ainda pode recorrer do processo administrativo”, afirma.