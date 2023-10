Vida Urbana Pane elétrica na farmácia do estado deixa usuários sem medicamentos Secretaria da Saúde afirma que prédio passará por manutenção a partir de quarta-feira, 11 e serviços retornarão na segunda-feira, 16,

Usuários que necessitam retirar medicamentos têm enfrentado dificuldades ao chegar no prédio da assistência farmacêutica do estado, localizado na Quadra 104 norte avenida LO-2, em Palmas. A falta de energia tem sido recorrente nesta semana. O JTo esteve no local na tarde desta terça-feira, 10. O local estava sem energia e várias pessoas esperavam há horas o reto...