Vida Urbana Pandemia e veraneio: confira os municípios que suspenderam ou restringiram as programações de praias Ao menos oito municípios não terão programações e praias fechadas em junho e julho; outros oito têm restrições para aglomeração, festas ou consumo de bebidas

Com a chegada do período da famosa temporada de praia em meio a mais um ano de pandemia da Covid-19 muitas administrações municipais optaram por suspender as programações ou colocar restrições na presença da população nas areias dos rios do Tocantins. O Jornal do Tocantins fez um levantamento junto aos diários oficiais das mais de 60 cidades com praias. Estes 60 munic...