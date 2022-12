Vida Urbana Pandemia deixou 40.830 crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil, aponta estudo Estudo de pesquisadores da Fiocruz e UFMG aponta que 7,5 em cada 10 mil menores de idade perderam suas mães nos dois primeiros anos da pandemia.

Os dois primeiros anos da pandemia de Covid-19 deixaram 40.830 crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil, de acordo com estudo conduzido por cientistas da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e publicado nesta semana na revista científica Archives of Public Health. Os pesquisadores chegaram a esse número por meio d...