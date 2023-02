Os proprietários de imóveis em área urbana precisam pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que é cobrado pelas prefeituras, anualmente. Este ano, a parcela única com desconto ou a primeira parcela devem ser pagas até o dia 15 de março.

De acordo com a prefeitura, os carnês do IPTU 2023 já estão disponíveis com os descontos lançados para pagamento à vista (10%) e para quem está com os tributos em dia (10%). Para os programas Nota Premiada (até 10%) e Palmas Solar (até 60%)os interessados tinham até o final do ano passado para fazer o cadastro. A prefeitura afirmou ainda que já enviou os carnês para os endereços dos imóveis, mas ressaltou que os boletos podem ser acessados pelo endereço eletrônico palmas.to.gov.br ou em uma das agências do Resolve Palmas.

Isenções

O Executivo estabelece isenções para as pessoas mais vulneráveis e os imóveis com menores valores. Para garantir a isenção do IPTU deste ano, é preciso solicitar para a gestão municipal.

Tem direito ao benefício pessoas com idade superior a 65 anos, aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência física e incapacitadas para o trabalho.

Menor valor

O Código Tributário de Palmas também prevê que os imóveis que tenham apenas uma edificação, com uso e destinação exclusivamente para fins residenciais, com valor do IPTU a ser pago, sem descontos legais, seja inferior a 50 Ufip, que corresponde a R$ 210,00, será isento do pagamento.

Essa isenção é feita de forma automática pela gestão municipal ao lançar o IPTU.