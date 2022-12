Vida Urbana Palmenses se reúnem para assistir a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Dezenas de torcedores se concentram no Palmas Shopping para acompanhar a partida, nesta quinta-feira, 24

O Brasil entrou em campo nesta quinta-feira, 24, às 16h, contra a Sérvia, em sua estreia na Copa do Mundo com a torcida de palmenses que se reúnem em diversos pontos para assistir a partida após a manhã chuvosa. Um dos lugares de concentração da torcida é no Palmas Shopping, localizado no centro da capital. O JTo esteve no local e observou que estava lotado com de...