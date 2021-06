Vida Urbana Palmenses que perderam parentes para a Covid-19 sentem a ‘esperança renovada’ após serem vacinados Movimento é intenso em unidades de saúde da Capital, que começaram a imunizar pessoas a partir de 53 anos sem comorbidades

Com mais uma ampliação do público fora do prioritário em Palmas para vacinação contra a Covid-19, que neste sábado, 26, imuniza pessoas com 53 e 54 anos em sete pontos da cidade, os contemplados comemoram o recebimento da vacina. É o caso da autônoma Simone Soares Azevedo, de 53 anos. “Está sendo um momento muito especial porque tivemos perda na família. Meu sogro ...