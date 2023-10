Nem o sol nublado nem o calor da tarde de sábado desanimaram os palmenses de irem até a Praia da Graciosa para observar e registrar o eclipse solar anular.

Por volta das 15h30 uma enorme fila se formou próximo aos flutuantes em busca de equipamentos que estavam à venda por ambulantes, mas a maioria das pessoas levou seus próprios equipamentos, fossem adequados ou improvisados com papelão e vidro de serralheiro, por exemplo.

Quem não estivesse preparado nem conseguiu comprar, tomou emprestada a máscara oferecida pelo professor do curso de licenciatura em física do IFTO, Luís Flexa, e seus alunos das disciplinas de Didática, Prática e Didática do Ensino de Física e Biofísica. Eles montaram uma mesa com os equipamentos que eram retirados em fila.

Por volta das 16h30, quando o JTo visitou o grupo, o caderno de registro de quem o assinou para usar o equipamento registrava 220 nomes. "Houve bastante procura e estes 220 são os que assinaram, mas às vezes uma pessoa assinava e a família inteira usava a máscara", disse o professor, que recolheu os equipamentos para ficarem guardados na instituição.

Analista bancário, Cleuby Sousa Lima estava com a família, com uma máscara específica para a ocasião e uma máquina com uma lente macro. Ele se posicionou na área acima do píer onde ficam os flutuantes e direcionou a longa lente para o céu.

"O céu palmense tem sempre muito sol, mas hoje estava incrivelmente nublado, então cheguei mais cedo e fiquei à espera para o ver que daria". O visor da máquina mostrava os contornos do eclipse de forma perceptível, para a alegria do observador.

Ao longo de toda a areia, na área de quiosque ou do gramado, na calçada ao longo do píer havia palmenses de olho no fenômeno que ocorre quando a lua se coloca entre o sol e a terra, fazendo assim uma sombra sobre a terra.

Veja algumas imagens dos observadores.