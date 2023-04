Redação Jornal do Tocantins

Palmenses ficaram sem a principal linha alimentadora do Jardim Aureny III, que circula pelo bairro. Quem precisar ir ao aeroporto também não poderá contar com o serviço público, por tempo indeterminado, devido a paralisação das atividades no transporte urbano coletivo da Capital, por parte da Viacap.

Por meio de requisição administrativa, a empresa presta serviço para o município com 30 ônibus, cerca de 46 motoristas e é responsável pela maioria das linhas de ônibus em circulação na região sul de Palmas.

A gestão afirmou nesta terça-feira, 18, que a operação “ficou insustentável” devido a falta de repasses da prefeitura.

Com saídas da estação Xerente, na principal avenida do Aureny 3, a linha 430 é responsável por atender todo o setor e a linha 460, é a única que atende passageiros com rota até o aeroporto de Palmas.

Ambas as linhas ficarão sem circular até a situação entre ATCP e Viacap ser resolvida, de acordo com informação divulgada pela prefeitura de Palmas, nesta terça. A gestão não deu prazo para o retorno das linhas suspensas.

Uma escala especial para as linhas 460 e 540, que fazem viagens do Jardim Taquari para a estação Xerente e centro da cidade, foi divulgada para operação até o retorno à normalidade do serviço.

Empresa sem repasses

Durante esta terça-feira, 18, um representante da empresa informou ao JTo que a Prefeitura de Palmas não cumpriu o acordo feito desde 1 de fevereiro deste ano. “A viacap está trabalhando de graça até a data de hoje”.

De acordo com o gestor, sem os repasses da prefeitura para a empresa, cobrado pela gestão em reunião e através de ofício, a operação do serviço “ficou insustentável”.

Mais tarde, a administração da Viacap informou por meio do setor jurídico, ter sido contactada por representantes da prefeitura para a realização de uma reunião na quarta-feira, 19. O objetivo é a viabilização dos “pagamentos atrasados devidos à empresa Viacap”.

Em nota a prefeitura de Palmas lamentou os transtornos e informou estar em fase de negociação para encerramento da requisição de serviços. Apontou ainda a busca de uma solução não prejudicial ao fluxo do transporte urbano coletivo de Palmas.