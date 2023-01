Vida Urbana Palmenses devem emitir cartão para comprar prato feito durante reforma de restaurantes populares Refeições serão vendidas em restaurantes da capital para inscritos no CadÚnico e contarão com contrapartida da prefeitura

Os moradores de Palmas inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, voltarão a contar com refeições a preços acessíveis na próxima semana. De acordo com a Prefeitura de Palmas, a partir da terça-feira, 17, os estabelecimentos que já efetuaram credenciamento podem iniciar a venda das refeições para o público cadastrado na prefeitura. Para ter ac...