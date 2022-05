Vida Urbana Palmense conquista etapa estadual do concurso internacional de cartas Sarah Ferreira, aluna da Escola Beatriz Rodrigues, receberá prêmio de R$ 2.300 e sua escola, R$ 2.500

A aluna do 9º ano, Sarah da Silva Ferreira, que estuda na Escola Municipal Beatriz Rodrigues da Silva, em Palmas, foi a vencedora da etapa estadual do 51° Concurso Internacional de Redação de Cartas. Como prêmio pela conquista do primeiro lugar na fase estadual, ela receberá o valor de R$ 2.300 e certificado, sua escola receberá o valor de R$ 2.500 e também certificado. De acordo...