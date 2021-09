Vida Urbana Palmas volta a receber estoques da AstraZeneca para aplicação da segunda dose Cidade precisa aplicar segunda dose em pelo menos 5 mil pessoas

Palmas retornou a receber estoques da AstraZeneca do Ministério da Saúde, por meio do Estado. O município recebeu nesta quarta-feira, 15, pouco mais de 1.800 doses do imunizante que estava em falta desde a semana passada. para agendar a dose, a população deve agendar aqui. As doses são destinadas para aplicação da segunda dose para as pessoas que estão com o e...