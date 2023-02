Vida Urbana Palmas vive dia com um assassinato a cada seis horas. Moradores em situação de rua são alvos na JK A primeira morte ocorreu no Aureny IV quando dois homens em uma moto efetuaram ao menos doze disparos contra um homem de 27 anos;

Em menos de 24h, quatro pessoas morreram na capital entre quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17. As vítimas são um homem de 27 anos, morto com ao menos doze tiros, um homem de 41 anos, morto com um golpe de faca, e dois moradores em situação de rua que viviam ao lado do prédio da Prefeitura de Palmas, na Avenida Jk. Por volta das 19h50 de quinta-feira, 16, um...