Vida Urbana Palmas vai licitar estacionamento rotativo com 11 mil vagas e preço estimado em R$ 15 milhões Edital prevê sessão para escolha da empresa ou consórcio no dia 24 de março. Cobrança gradual começa em 2,7 mil vagas até o total das 11 mil em dez meses

Os bolsões de estacionamento no plano diretor da capital devem voltar a ter cobrança para uso das vagas conforme permanência dos veículos. A Prefeitura de Palmas vai escolher em sessão de pregão eletrônico no dia 24 de março, às 14 horas, a empresa ou consórcio responsável pelos serviços, que começarão com 2,7 mil vagas e chegarão a 10.999 em dez meses. O edital...