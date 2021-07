Vida Urbana Palmas vacina contra a Covid-19 pessoas com mais de 43 anos e Araguaína e Paraíso com 38 ou 36 anos Em Araguaína ação começa na segunda-feira e em Palmas e Paraíso já começou nesta sexta

Novos grupos começaram a ser vacinados contra a Covid-19 em Araguaína, Palmas e Paraíso do Tocantins. Em Araguaína são imunizadas pessoas entre 38 e 42 anos, já na Capital para quem tem mais de 43 anos, e Paraíso vacina os moradores com 36 anos. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Araguaína, as pessoas entre 38 e 42 anos podem procur...