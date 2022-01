Vida Urbana Palmas vacina contra a Covid-19 crianças, adolescentes e adultos durante o final de semana No sábado, haverá quatro unidades de saúde exclusivas para imunizar o público infantil e um ponto no Palmas Shopping para as demais faixas etárias; no domingo ação ocorre na Feira Coberta do Aureny I

A Secretaria Municipal de Palmas (Semus) realiza neste final de semana ações de vacinação contra a Covid-19 em para crianças, adolescentes e adultos. No sábado, 29, a rede terá quatro Unidades de Saúde da Família (USFs), além da aplicação Palmas Shopping e no domingo, 30, será a Feira Coberta do Aureny I. No sábado, nas USFs, das 8 às 17 horas, será realiz...