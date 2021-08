Vida Urbana Palmas vacina 11 mil pessoas em 24 horas e aplicações seguem nas unidades de saúde nesta segunda Agendamento já está aberto neste domingo para vacinação

Em 24 horas, a Secretaria Municipal de Palmas conseguiu aplicar 11 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Do número 2,5 mil eram em jovens acima de 18 anos 18 receberam o imunizante na programação da “Balada da Vacina”, realizada no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, as demais foram ao longo deste sábado, 21, nas Unidades de Saúde da Família (USF). A partir...