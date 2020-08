A Secretaria de Estado da Saúde (SES) contabiliza nesta quinta-feira, 20, 990 novos casos confirmados e 11 novas mortes por Covid-19, acumulando 40.786 diagnósticos positivos e 547 óbitos em 158 dias de pandemia no Tocantins. Os dados são divulgados diariamente por meio de Boletim Epidemiológico.

Desse quantitativo total de infectados, registrado já em todos os municípios tocantinenses, 24.503 pacientes estão recuperados e outros 15.736 estão ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar. Em percentuais são 60% de curados e 38,6% de pessoas com a doença ainda ativa, além de 1,34% em óbitos, que representa o número da letalidade da doença no Estado.

Araguaína e Palmas

Ainda segundo o Boletim Epidemiológico desta quinta, a cidade de Palmas ultrapassou Araguaína no número acumulado de casos com quase 50 infectados a mais. Atualmente são 9.923 na Capital e 9.877 na cidade do Norte do Estado.

Apesar dos primeiros casos de Covid-19 terem sido registrados em Palmas em março, nos últimos dias de abril Araguaína se tornou a cidade com mais registros e se manteve na posição até esta quinta-feira. As duas cidades também se aproximam da marca dos mil registros.

Com Araguaína sempre a frente, os números, entre as duas cidades, se distanciaram em grande quantidade de casos entre as duas cidades no mês de julho, quando a cidade do Norte ficou por muitos dias com cerca de 2 mil casos a mais que a Capital. Entretanto, já em agosto, a Capital teve um salto nos números diários e passou a se aproximar de Araguaína no quantitativo de novos doentes.

Nesta quinta-feira, foram 357 na Capital e 105 em Araguaína.

Mortes no Estado

Conforme o Boletim da Saúde Estadual, nesta data houve ainda 11 confirmações de mortes causadas em decorrência das complicações da Covid-19. Confira:

1. Mulher de 65 anos, residente de Campos Lindos.

2. Homem de 57anos, residente de Palmas. Comorbidade: diabetes e obesidade.

3. Homem de 73 anos, residente de Lagoa da Confusão. Comorbidades: hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica.

4. Mulher de 72 anos, residente de Palmas. Comorbidade: doença congênita e diabetes.

5. Homem de 51 anos, residente de Pedro Afonso. Comorbidade: hipertensão e obesidade.

6. Homem de 62 anos, residente de Gurupi. Comorbidade: hipertensão.

7. Mulher de 77 anos, residente de Gurupi. Comorbidade: hipertensão e obesidade.

8. Homem de 60 anos, residente de Xambioá. Comorbidade: hipertensão.

9. Homem de 79 anos, residente de Palmas. Comorbidade: hipertensão.

10. Homem de 47 anos, residente de Palmas. Comorbidade: insuficiência renal.

11. Homem de 87 anos, residente de Santa Fé do Araguaia. Comorbidades: diabetes e hipertensão.