O Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU), passou a disponibilizar desde o último dia 5 de junho, a lista de beneficiários do Auxílio Emergencial com os respectivos pagamentos das parcelas. Através da plataforma, é possível pesquisar o detalhamento das cidades tocantinenses, por exemplo, nos meses de abril e maio.

A relação com o nome das pessoas que receberam as parcelas, o valor e as observações referentes ao status do pedido também estão disponíveis. Entre as cinco maiores cidades do Estado, a maior parte do pagamento foi feito a moradores de Palmas. Segundo o portal, em dois meses foram disponibilizados R$ 52.379.400,00. A cidade de Araguaína, entre abril e maio, teve o valor de R$32.391.000,00 disponibilizado para os beneficiários. Gurupi aparece com R$ 15.320.400,00, Porto Nacional R$ 12.654.600,00 e Paraíso do Tocantins R$ 9.378.000,00.

De acordo com o governo federal, “a iniciativa foi desenvolvida em parceria com o Ministério da Cidadania, órgão responsável pela gestão e base de dados do programa assistencial, instituído em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).” Neste sábado, 13, seis agências da Caixa Econômica Federal abriram para pagamento do benefício no Tocantins.

Tem direito ao auxílio, no valor de R$ 600, pessoas que estejam desempregadas ou exerçam atividades que foram afetadas pela pandemia da covid-19 na condição de trabalhador informal, microempreendedor individual (MEI), contribuinte individual da Previdência Social e que pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até três salários mínimos (R$ 3.135,00).

Inicialmente o governo federal divulgou o pagamento de três parcelas do auxílio, mas já estuda uma prorrogação do benefício por mais dois meses.