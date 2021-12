Vida Urbana Palmas terá reforço de segurança para o período de Natal e Ano Novo Serão mais 44 guardas diariamente em locais com maior movimentação, em dias específicos

Ao longo das duas próximas semanas, as ruas da Capital terão um reforço nas equipes da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) para garantir a segurança durante o período natalino e das festas de fim de ano. Serão 44 guardas a mais diariamente. Conforme a GMP, o reforço na segurança pública e patrimonial será feito no período de 23 a 26 de dezembro e do dia 29...