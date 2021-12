Vida Urbana Palmas terá quatro pontos de vacinação contra Covid-19 e Influenza abertos neste sábado Serão ofertados os imunizantes da Astrazeneca, Coronavac e Pfizer, além da vacina contra a gripe

Quatro pontos de vacinação para a imunização contra a Covid-19 e a Influenza serão disponibilizados neste sábado, 4, em Palmas. Os locais serão em regiões diferentes visando atender a população de toda a cidade. Na Capital, pode vacinar a primeira e segunda dose toda a população com mais de 12 anos, e pessoas com mais de 18 anos para a dose de reforço, com cinco m...