O transporte coletivo urbano de Palmas será gratuito de sexta-feira, 7, feriado nacional, até domingo, 9. O acesso ao ônibus será pelas portas traseiras, com catraca livre. De acordo com a prefeitura, na quinta-feira, 6, ponto facultativo, não haverá alteração no número de veículos e rotas, com funcionamento normal, com exceção da Superintendência do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Sube), que estará fechada.

Os serviços de bilhetagem com a recarga de créditos dos cartões serão oferecidos nas seis estações de ônibus. Na quinta-feira, das 6 às 20h; de sexta-feira a domingo, das 7 às 12h.

De acordo com a prefeitura, na Sexta-feira Santa não terão os ônibus exclusivos para transportar as mulheres na linha 010 Eixão devido não ser disponibilizado no feriado e final de semana, o serviço é prestado somente nos dias úteis.

Os horários e escalas da sexta-feira e do domingo serão os mesmos operados no sábado, com maior número de ônibus do que o praticamente em tempos anteriores.

Relação dos pontos de recargas de crédito:

- quinta-feira, 6, das 6 às 20 horas

- sexta-feira, 7, sábado, 8, e domingo, 9, das 7 às 12 horas

Estação Apinajé - Avenida Teotônio Segurado, ACSU - NO 10

Estação Xambioá - Avenida Teotônio Segurado, ACSU SO-60 (602 Sul)

Estação Krahô - Avenida Teotônio Segurado, ACSU SO-120 (1.201 Sul)

Estação Javaé - Avenida Tocantins Quadra 19, Taquaralto

Estação Xerente - Avenida I, APM 13, Jardim Aureny III

Estação Karajás - Jardim Aureny I, S/N, Qd. NW, Lote 10