Palmas tem redução de mais de 90% nos casos de dengue em 2020, diz Saúde Municipal

A Capital teve uma redução de 93,5% no número de dengue registrados nos seis primeiros meses deste ano, segundo os dados do Boletim de Monitoramento das Arboviroses da Secretaria Municipal da Saúde (Semus). Do início do ano até o momento, Palmas registrou 330 casos de dengue, em 2019, no mesmo período, eram 5.114 diagnósticos positivos para a dengue. Ainda segund...