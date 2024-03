Vida Urbana Palmas tem previsão de chuva para a semana; confira Nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas estão previstas até quinta-feira (21), segundo o Inmet

Deve chover em Palmas até quinta-feira (21), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta segunda-feira (18), a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima não deve passar dos 33°C. Na terça-feira (19), quarta-feira (20) e quinta-feira (21), a previsão também é de muitas nuvens com pancadas de chu...