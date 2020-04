A Secretaria de Estado da Saúde (SES) atualizou os números da Covid-19 no Tocantins neste sábado, 18, que conta agora com 33 casos confirmados da doença. Segundo o boletim epidemiológico, a nova notificação é de Palmas e a cidade chegou ao seu 23º registro de pessoas infectadas pelo vírus.

Por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19), a Secretaria Municipal de Saúde da Capital confirmou que o novo caso é uma mulher de 31 anos, e teve contato com uma pessoa infectada de Palmas. Ela apresenta bom estado de saúde e está em isolamento domiciliar.

De acordo com a SES, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO) analisou 16 amostras e o único caso confirmado foi o de Palmas.

O boletim deste sábado também informa, que a secretaria municipal de Xambioá notificou o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) que dois dos 50 profissionais que iniciaram prestação de serviço temporário para uma empresa privada na cidade e realizaram testes rápidos, foram diagnosticados com Covid-19. Um deles é do Maranhão e outro de Goiás, os dois estão assintomáticos. Eles encontram-se isolados e as notificações serão feitas aos seus respectivos estados de origem, o que não entra nos números oficiais do Tocantins.

O Tocantins agora contabiliza 33 casos confirmados de Covid-19, nas cidades: Palmas (23), Araguaína (05), Gurupi (01), Dianópolis (01), Cariri do Tocantins (01), Paraíso do Tocantins (01) e Tocantinópolis (01). A SES também informa que os dados apresentados nos boletins de acompanhamento são registrados a partir das notificações recebidas das equipes de vigilância municipais, até às 17 horas, somados aos exames realizados no Lacen. Notificações após este horário entram no boletim do dia seguinte.

Em todo o Estado, são 12 pacientes recuperados e dispensados do isolamento, outros 19 estão em isolamento domiciliar, 1 paciente está hospitalizado em Goiânia (GO) e 1 óbito em Palmas.