Vida Urbana Palmas tem mais de 300 casos de Covid-19 entre as regiões dos Aurenys e Taquari Capital já registrou 1.954 pessoas com a doença, com 1.192 delas recuperadas

Na noite desta quinta-feira, 2, o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas) atualizou os números da Covid-19 na Capital. Com 65 novas confirmações, a cidade chegou a 1.954 pessoas já se infectaram com a doença, com 20 óbitos. Segundo a plataforma digital da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), os bairros do Jardim Aureny III (115), Taquari (64) 706 Sul (...